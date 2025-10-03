Sucesos

Ocho fans de Guns N’Roses vivieron una amarga noche

Delincuente aprovechó tumulto para robar celulares

Por Christian Montero
La Fuerza Pública decomisó a un hombre de apellido Pérez, 8 celulares que presuntamente habría robado en el área de gramilla durante el show de rock.
La Fuerza Pública decomisó a un hombre de apellido Pérez, 8 celulares que presuntamente habría robado en el área de gramilla durante el show de rock. (Foto: cortes/Foto: cortesía Fuerza Pública)







