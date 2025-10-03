Ocho fans de Guns N’Roses vivieron una amarga noche

La Fuerza Pública decomisó a un hombre de apellido Pérez, 8 celulares que presuntamente habría robado en el área de gramilla durante el show de rock.

Entre la multitud que asistió la noche del 1.° de octubre al Estadio Nacional para disfrutar del primer concierto de la gira por Latinoamérica de la banda estadounidense Guns N’ Roses, hubo al menos tres hombres que llegaron con otras intenciones.

La Fuerza Pública confirmó la detención de un sujeto de apellido Pérez, a quien le decomisaron ocho celulares robados a asistentes del espectáculo que se extendió durante tres horas.

Según el reporte oficial, una mujer se acercó a los oficiales durante el operativo y denunció el robo de un aparato. Minutos después, la Policía localizó al sospechoso y luego de un cacheo superficial le encontraron ocho celulares.

Ese cuerpo policial precisó que se identificaron tres víctimas de hurto, quienes denunciaron la sustracción de sus dispositivos. Tras la captura, con ayuda de la Policía Municipal, el presunto implicado quedó a las órdenes de autoridades judiciales, precisó Fuerza Pública.

Policía detuvo a un sospecho de robar celulares en el concierto de Guns N’ Roses

Modo de operar

Una testigo de uno de los robos, quien conversó con La Nación, describió cómo operaban los tres delincuentes que atacaron a un amigo que la acompañaba. “Ellos empiezan a empujar entre los tres, como que agarran a la persona y sin que se de cuenta, le quitan el teléfono porque entre tanta gente y tanto empujar, al final usted no se da cuenta ni siente cuando le sacan el teléfono”, explicó.

La testigo detalló que su amigo fue víctima del robo mientras regresaba de comprar unos refrescos. “Él venía con las bebidas en la mano y se metió el celular en la bolsa del pantalón. Cuando venía hacia donde estábamos lo empezaron a empujar entre ellos, como que lo pusieron en el centro, lo empujaron y le sacaron el teléfono”, relató la joven, quien pidió mantener en reserva su identidad.

El robo ocurrió durante la primera canción del concierto. “De hecho estaban tocando Welcome to the jungle y él nos dijo: yo los vi (los ladrones) pero se me fueron entre toda la gente que estaba ahí”, agregó la testigo.

La joven, quien labora en un call center, resaltó que no se rindieron hasta localizar a los sujetos. “Mi amigo había dado por perdido el teléfono pero le dije que no, porque si usted los vio ellos tienen que estar acá, empezamos a rastrear el teléfono y salía que estaban adentro, por donde vendían las bebidas, solo que no los hallábamos”, detalló.

Según recordó la mujer, cuando faltaban cuatro canciones para que terminara el concierto lograron ubicar a los sospechosos en el área de acceso a la gramilla, en donde se habilitaron las entradas de la categoría Sweet child of mine, solo que “los sujetos se cambiaron de suéter, se las ingenian demasiado, fue que mi amigo se acordó muy bien de la cara de ellos”, explicó.

La testigo indicó que llamó a la Policía mientras su amigo le exigía a los implicados que le devolvieran el aparato.

Según la testigo, de las otras víctimas, apenas aparecieron tres. “De las otras 8 o 12 personas a quienes les robaron el teléfono apenas aparecieron como tres y ellos ni se dieron cuenta quién les robó, fue que mi amigo los logró ver”, explicó.

El teléfono robado era un Samsung S25, otros dispositivos que portaba el detenido eran iPhone. “Nos dio mucha impotencia y yo decía, cómo las personas hacen esto cuando uno viene a disfrutar, incluso a un muchacho le arrebataron el celular de la mano porque estaba grabando, o sea, es demasiado el descaro”, concluyó la testigo.