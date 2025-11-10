Sucesos

OIJ investiga nuevo hallazgo de cuerpo en represa de Brasil de Santa Ana; el tercero en poco más de un año

Víctima presentaba un golpe en el rostro y su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial; hace pocas semanas otro hallazgo similar ocurrió en ese lugar

Por Juan Fernando Lara Salas
OIJ confirmó el hallazgo de un hombre sin vida en la represa de Brasil de Santa Ana, donde se han recuperado tres cuerpos en el último año. Foto: (Rafael Murillo)







