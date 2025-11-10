OIJ investiga nuevo hallazgo de cuerpo en represa de Brasil de Santa Ana; el tercero en poco más de un año

OIJ confirmó el hallazgo de un hombre sin vida en la represa de Brasil de Santa Ana, donde se han recuperado tres cuerpos en el último año. Foto:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias que rodean la muerte de un hombre identificado con el apellido Rodríguez, de 54 años, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en una represa en Brasil de Santa Ana, en San José.

El aviso ingresó al sistema de emergencias a las 12:55 p. m., luego de que trabajadores de la represa descubrieran el cuerpo mientras realizaban labores de limpieza y filtrado de basura.

De acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, el fallecido presentaba un golpe en el pómulo, aparentemente causado por el impacto de una caída, y no mostraba otras heridas visibles.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la práctica de la autopsia, que permitirá determinar la causa exacta de la muerte.

LEA MÁS: Cuerpo hallado en represa de Santa Ana sigue sin identificar: OIJ solicita su ayuda

Repetidos hallazgos en la misma represa

Este nuevo caso se suma a otros dos hallazgos de cuerpos, en los últimos 13 meses, en la misma represa hidroeléctrica localizada cerca del sector de Puente de Mulas, en Brasil de Santa Ana.

El anterior ocurrió a finales de setiembre pasado, cuando un trabajador encontró un cuerpo flotando en las aguas de la represa. En esa ocasión, los agentes del OIJ recibieron la alerta a las 11:23 a. m. y trasladaron los restos a la Morgue Judicial para su identificación.

Además, el 18 de setiembre anterior, la Policía Judicial solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar el cuerpo de un hombre que había sido hallado sin vida en el mismo sitio meses antes, el 11 de diciembre del 2024.

Según la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori), aquel cuerpo también fue hallado por trabajadores de la represa, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.