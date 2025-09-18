Cuerpo hallado en represa de Santa Ana sigue sin identificar: OIJ solicita su ayuda

Prendas encontradas en el cuerpo hallado en la represa Puente de Mulas en Brasil de Santa Ana. El OIJ espera que la vestimenta ayude a identificar al hombre fallecido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar el cuerpo de un hombre que fue hallado sin vida en la represa hidroeléctrica Puente de Mulas, en Brasil de Santa Ana.

De acuerdo con la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori), el hallazgo ocurrió el miércoles 11 de diciembre de 2024, alrededor de las 5:30 a. m., cuando trabajadores de la represa observaron el cadáver flotando en el agua.

Los agentes informaron que el cuerpo corresponde a un hombre de entre 30 y 35 años y que se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado su identificación.

El sujeto vestía una camiseta negra de manga larga con cierre frontal hasta el pecho, posiblemente un suéter deportivo delgado, otra camiseta negra, una pantaloneta verde esmeralda, un bóxer negro con elástico gris, un pantalón deportivo negro con una línea verde de la marca Adidas, y zapatos tipo tenis negros, con el número 35 en la parte interna del talón, escrito en gris.

El OIJ habilitó los teléfonos 800-8000645 y el WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial para recibir cualquier dato que permita identificar al fallecido.

