Cuerpo hallado en represa de Santa Ana sigue sin identificar: OIJ solicita su ayuda

Autoridades investigan hallazgo en represa y requieren apoyo ciudadano para dar con la identidad del fallecido

Por Damián Arroyo C.
Prendas encontradas en el cuerpo hallado en la represa Puente de Mulas en Brasil de Santa Ana. El OIJ espera que la vestimenta ayude a identificar al hombre fallecido.
Prendas encontradas en el cuerpo hallado en la represa Puente de Mulas en Brasil de Santa Ana. El OIJ espera que la vestimenta ayude a identificar al hombre fallecido. (OIJ/Imagen suministrada)







