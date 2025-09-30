OIJ investiga muerte de bebé llevado a Hospital de Niños con posible maltrato infantil

Fallada de la entrada de emergencia del Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José. Foto:

Un niño de un año murió este lunes en el Hospital Nacional de Niños, en San José, debido a lesiones en su cuerpo que, según versiones preliminares, no coincidían con la historia que contó su madre de cómo ocurrieron, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El menor ingresó a ese centro médico proveniente de otro hospital, y durante la revisión médica los doctores se percataron de signos que podrían corresponder al denominado síndrome del niño agredido.

El síndrome del niño agredido es una forma de maltrato infantil que abarca diversas agresiones (físicas, negligencia o abuso mental) que afectan la salud de un menor de edad en una relación de poder, frecuentemente perpetrado por cuidadores o padres.

Ante la sospecha de violencia, agentes del OIJ se presentaron en el hospital para realizar las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Departamento de Medicina Forense para la autopsia.

La madre del menor, una panameña identificada con el apellido Castillo, fue detenida en el hospital por efectivos del Ministerio Público. Las autoridades indicaron que el niño también era de nacionalidad panameña.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias que llevaron al fallecimiento del menor y la situación jurídica de la madre, mientras los agentes judiciales recopilan evidencias y testimonios que permitan esclarecer los hechos.