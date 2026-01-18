OIJ investiga ataques armados que dejaron a dos personas heridas

Tres hombres heridos por arma de fuego ingresaron a centros médicos entre el sábado y la madrugada de este domingo. Foto:

Durante la tarde y noche de este sábado, dos hombres heridos por arma de fuego fueron atendidos por los servicios de emergencia de dos centros médicos, tras ser atacados por gatilleros que intentaron quitarles la vida.

El primer caso ocurrió a las 3:30 p. m., en Aserrí. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un hombre de apellido León, de 29 años, llegó a la Clínica Marcial Fallas, en Desamparados, con una herida de bala en el abdomen.

Cuatro horas más tarde, en Guápiles, otro hombre de apellido Arguedas, de 32 años, fue víctima de otro ataque armado. Según el reporte preliminar del OIJ, él caminaba por la vía pública cuando un sujeto armado se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en el abdomen.

La Policía Judicial confirmó que ambos casos se mantienen en investigación para esclarecer las circunstancias y dar con los presuntos responsables.

Además de estos ataques, la Cruz Roja Costarricense reportó otro incidente en el distrito de Laurel, cantón de Corredores, Puntarenas.

Los hechos ocurrieron poco antes de la 1 a. m. de este domingo, cuando ingresó a la central de la institución la alerta por un hombre con heridas de arma de fuego en un brazo y un glúteo. La víctima, aún sin identificar, fue trasladada en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily en una unidad de soporte básico.