Sucesos

OIJ investiga ataques armados que dejaron a dos personas heridas

La Cruz Roja contabilizó una tercera víctima de una presunta balacera en Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Cuatro hombres resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado en condición crítica la Hospital San Juan de Dios. Los otros tres fueron movilizados a la Clínica Marcial Fallas, dos urgentes y uno estable. (Foto: Cruz Roja)
Tres hombres heridos por arma de fuego ingresaron a centros médicos entre el sábado y la madrugada de este domingo. Foto: (Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ataques armadosDesamparadosAserríCorredoresGuápiles
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.