OIJ identifica a joven asesinado dentro de una panadería en Santa Bárbara

La mañana de este viernes, un hombre fue asesinado de al menos 20 disparos dentro de una panadería situada a un costado de la plaza de fútbol en San Juan de Santa Bárbara, en Heredia.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como un hombre de apellido Soto, de 33 años.
En apariencia, la víctima estaba tomando café dentro del establecimiento cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó a la puerta del local y desde ese punto le disparó en varias ocasiones.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Judicial, una vez que Soto cayó al suelo, el atacante se acercó y le propinó varios disparos más a corta distancia.
Cuando llegaron las autoridades al sitio, Soto ya había fallecido. La víctima tenía heridas de bala en la cabeza, pecho, cuello, brazos, piernas, glúteos y otras partes de su cuerpo.
El sospechoso de cometer el crimen se dio a la fuga a bordo de la misma motocicleta en la que llegó.
Agentes del OIJ recolectaron múltiples indicios balísticos, aparentemente pertenecientes a un arma tipo pistola, y los llevaron a un laboratorio forense como parte de las primeras diligencias de investigación.
La Policía Judicial asumió el caso para esclarecer el móvil del crimen, así como la identidad de los atacantes.