OIJ identifica a joven asesinado dentro de una panadería en Santa Bárbara

Un hombre de 33 años fue la víctima mortal dentro de una panadería en Santa Bárbara.

La mañana de este viernes, un hombre fue asesinado de al menos 20 disparos dentro de una panadería situada a un costado de la plaza de fútbol en San Juan de Santa Bárbara, en Heredia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como un hombre de apellido Soto, de 33 años.

En apariencia, la víctima estaba tomando café dentro del establecimiento cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó a la puerta del local y desde ese punto le disparó en varias ocasiones.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Judicial, una vez que Soto cayó al suelo, el atacante se acercó y le propinó varios disparos más a corta distancia.

Cuando llegaron las autoridades al sitio, Soto ya había fallecido. La víctima tenía heridas de bala en la cabeza, pecho, cuello, brazos, piernas, glúteos y otras partes de su cuerpo.

El sospechoso de cometer el crimen se dio a la fuga a bordo de la misma motocicleta en la que llegó.

Agentes del OIJ recolectaron múltiples indicios balísticos, aparentemente pertenecientes a un arma tipo pistola, y los llevaron a un laboratorio forense como parte de las primeras diligencias de investigación.

La Policía Judicial asumió el caso para esclarecer el móvil del crimen, así como la identidad de los atacantes.