OIJ habilita canal confidencial para reportar delitos desde el celular

Datos confidenciales ayudan a la Policía a esclarecer investigaciones vinculadas al crimen organizado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habilitó una nueva plataforma para recibir información confidencial sobre casos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, armamento ilegal, homicidios, femicidios y comercio ilícito de bebidas alcohólicas.

Así lo informó la institución tras anunciar una alianza estratégica con una organización sin fines de lucro llamada Crime Stoppers, que promueve la denuncia anónima como herramienta para el combate contra la criminalidad y opera en 38 países.

A través de esta página web, la organización recibirá los datos, que llegarán directo al Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ, para que la Policía Judicial tramite y brinde seguimiento a los casos.

El subjefe del OIJ, Vladimir Muñoz, afirmó que toda la información que ingresa a este sitio web de Crime Stoppers es confidencial y anónima.

Para presentar un reporte, solo es necesario acceder a la página Crime Stoppers Costa Rica y seleccionar el delito. El sitio web le brindará los detalles sobre el acto delictivo y las instrucciones para llenar la información de interés.

Además de esta nueva alternativa, permanece habilitada la línea de información confidencial del OIJ 800-8000-OIJ (800-8000-645)

Así luce la página de Crime Stoppers una vez que usted seleccione el delito que quiere reportar, solo tiene que llenar los espacios con la información que conozca. (Crime Stoppers/Página web)

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, destacó que el convenio fortalecerá la confianza pública y habilitará canales seguros, anónimos y eficaces para trasladar información relevante a los equipos de investigación.

Gran parte de la criminalidad organizada, dijo, se sostiene en el silencio y el miedo, por lo que la participación ciudadana “se convierte en un insumo estratégico para anticipar riesgos y desarticular estructuras delictivas”.