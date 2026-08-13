OIJ golpea banda de alias Tan, considerado sucesor de alias Diablo, con allanamientos en Limón

Agentes del OIJ realizaron desde las 3 a. m. allanamientos en varios puntos de Limón contra una agrupación vinculada con alias Tan.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó la madrugada de este jueves una serie de allanamientos contra una agrupación vinculada con Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, considerado por las autoridades como sucesor de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, dentro de su estructura criminal.

Los operativos comenzaron alrededor de las 3 a. m. y estuvieron a cargo de la oficina del OIJ de Batán, en Matina de Limón, como parte de una investigación relacionada con homicidios atribuidos a la agrupación que habría sido liderada por Tan, quien permanece detenido desde julio.

OIJ allana viviendas en Batán y Siquirres por investigación de homicidios

Las diligencias se desarrollaron en el distrito de Batán en las localidades de Santa Marta, Ramal 7, Davao y Batán centro, así como en una propiedad ubicada en Pacuarito de Siquirres, vinculada con la presunta pareja de alias Tan.

Según una fuente cercana al caso, en Santa Marta se allanaron tres viviendas donde presuntamente permanecían algunos de los integrantes considerados más peligrosos de la organización.

Durante los operativos fue detenido al menos un sospechoso, cuya identidad no había trascendido. Por el momento, se desconoce si hay más personas detenidas como resultado de los allanamientos.

Otro de los puntos intervenidos fue una vivienda en Pacuarito de Siquirres, relacionada con la presunta pareja de alias Tan. Sin embargo, cuando los agentes ingresaron al inmueble, la vivienda había sido desocupada antes de que se ejecutara el allanamiento, según informó una fuente cercana al caso.

Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, es considerado por las autoridades como sucesor de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, dentro de su estructura criminal. (OIJ/OIJ)

¿Quién es alias Tan?

Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, Perro o Perrito, fue detenido el pasado 24 de julio, durante el mismo operativo en el que las autoridades capturaron a alias Diablo.

Pérez, de 41 años y oriundo de Matina, era considerado uno de los principales hombres de confianza y uno de los brazos más violentos de la organización de Diablo. Las autoridades lo buscaban desde agosto del 2024 y lo señalaban como posible sucesor del cabecilla.

Su trayectoria criminal, según los antecedentes policiales, habría comenzado con delitos menores y posteriormente evolucionó hacia el sicariato y el narcotráfico. Desde 2015, las autoridades lo vinculaban con la organización de Arias Monge, inicialmente como integrante de su grupo de sicarios.

Alias Tan también había llamado la atención de las autoridades por amenazar públicamente a la Policía. En agosto del 2025 circuló un video en el que aparecía rodeado de armas y retaba a las autoridades a buscarlo a él en lugar de detener a otros integrantes de su grupo.

Antes de su captura, varios operativos dirigidos contra su estructura permitieron detener a presuntos miembros de la organización, aunque Pérez había conseguido evadir a las autoridades.

Colaboró con esta información el corresponsal Reiner Montero.