Sucesos

OIJ golpea banda de alias Tan, considerado sucesor de alias Diablo, con allanamientos en Limón

Operativos comenzaron a las 3 a. m. de este jueves en varios puntos de Batán y Pacuarito de Siquirres como parte de una investigación relacionada con homicidios

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Por Cristian Mora
OIJ allana viviendas en Batán y Siquirres por investigación de homicidios
Agentes del OIJ realizaron desde las 3 a. m. allanamientos en varios puntos de Limón contra una agrupación vinculada con alias Tan. (Reiner Montero/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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