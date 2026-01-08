OIJ ejecuta tres allanamientos en Limón 2000 y detiene a sospechosos por venta de droga

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la oficina de Limón realizaron la mañana de este jueves 8 tres allanamientos simultáneos en la comunidad de Limón 2000, como parte de una investigación por venta de drogas.

Los operativos permitieron la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes figuran como sospechosas de cometer crímenes por participar en actividades de narcomenudeo en la zona, según la información preliminar del caso.

Las diligencias se desarrollaron en viviendas localizadas a unos 600 metros al sur de la estación de inspección vehicular Dekra. Dos de los inmuebles allanados se encuentran puno frente al otro, separados únicamente por la carretera.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los detenidos cuenta con antecedentes judiciales por venta de drogas.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron varios paquetes de aparente droga y dinero en efectivo, elementos que serán incorporados como prueba dentro del expediente.

Las autoridades indicaron que el caso permanece en investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y establecer si existen más personas vinculadas a estas actividades ilícitas en la comunidad.

Los detenidos quedarán a las órdenes del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica en las próximas horas.