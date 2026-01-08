OIJ ejecuta tres allanamientos en Limón 2000 y detiene a sospechosos por venta de droga

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la oficina de Limón realizaron la mañana de este jueves 8 tres allanamientos simultáneos en la comunidad de Limón 2000, como parte de una investigación por venta de drogas.
