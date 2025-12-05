Un detenido y un prófugo en operativo del OIJ por venta de drogas en Limón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la oficina de Limón, adscritos a la Unidad de Crimen Organizado, realizaron este jueves en la mañana un operativo en Cieneguita, Limón, para desarticular un presunto grupo dedicado a la venta de drogas al menudeo y bajo la modalidad exprés.

La intervención incluyó dos allanamientos simultáneos en viviendas de la comunidad, tras una investigación de varios meses que señalaba a dos hombres como los responsables de coordinar la distribución de estupefacientes en la zona.

Durante el operativo, los agentes lograron detener a uno de los sospechosos, identificado por el apellido Carvajal, de 23 años. El segundo involucrado, de apellido Jiménez (29 años), logró darse a la fuga y está siendo buscado.

En las viviendas allanadas, las autoridades decomisaron evidencia relevante para el caso, entre ella dinero en efectivo, utensilios para embalaje y droga lista para la venta.