OIJ captura a joven sospechoso de homicidio ocurrido en Grecia en diciembre de 2024

Agentes de la Unidad Regional de Atenas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este 3 de diciembre, alrededor de las 5:40 p. m., a un hombre de apellido Zamora, de 22 años, mientras se encontraba en vía pública en Escazú.

De acuerdo con información preliminar, el joven figura como uno de los presuntos responsables de un homicidio ocurrido en diciembre del 2024 en el cantón de Grecia.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron un vehículo y dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las diligencias.

El detenido fue remitido al Ministerio Público, donde se definirán las medidas correspondientes conforme avance el proceso judicial.