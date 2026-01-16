Sucesos

OIJ ejecuta allanamientos por homicidio de víctima colateral y pide ayuda para identificar a sospechosos

La víctima caminaba por vía pública cuando recibió un disparo en el abdomen

Por Natalia Vargas
La cámara de seguridad captó al gatillero que provocó la muerte de un inocente en Fray Casiano.
La cámara de seguridad captó al gatillero que provocó la muerte de un inocente en Fray Casiano. (OIJ/Cortesía)







