OIJ ejecuta allanamientos por homicidio de víctima colateral y pide ayuda para identificar a sospechosos

La cámara de seguridad captó al gatillero que provocó la muerte de un inocente en Fray Casiano.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas realizaron tres allanamientos, la mañana de este viernes, para ubicar evidencia que permita esclarecer el homicidio de un hombre de apellido Hernández, de 41 años, quien resultó víctima colateral de un asesinato ocurrido en julio del 2025, en Fray Casiano, Puntarenas.

En los sitios intervenidos, los agentes decomisaron teléfonos celulares, droga tipo crack, dinero en efectivo, armas de fuego y cargadores. Además, las autoridades identificaron a dos sujetos, quienes fueron reseñados.

Los hechos por los que se investiga a los sospechosos se registraron el 23 de julio del 2025, cerca de las 10 p. m., en Santa Eduviges. En ese momento, las autoridades informaron que Hernández recibió un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, donde falleció poco después de su ingreso.

Según informó el OIJ, en apariencia los sospechosos dispararon contra un vehículo y una de las balas alcanzó a Hernández, quien transitaba por la vía pública.

Los operativos de este viernes se realizaron un día después de que la Policía Judicial difundiera un video en el que se observa a dos sospechosos movilizándose en una motocicleta tipo montañera, color negro con detalles blancos y rojos, con halógenos en la parte delantera y sin placa metálica.

022. Sospechosos De Homicidio En Chacarita Puntarenas. 720P

El presunto responsable de realizar los disparos vestía un abrigo blanco y un pantalón negro. Por su parte, el conductor de la motocicleta portaba una camiseta verde y una pantaloneta.

De acuerdo con el OIJ, los sujetos se desplazaron desde el sector del barrio 20 de Noviembre, donde el gatillero descendió de la motocicleta y atravesó el puente que une este barrio con Fray Casiano, sitio donde ocurrieron los hechos. Tras disparar, regresó a la motocicleta y ambos huyeron del sitio.

El caso permanece en investigación, por lo que, ante consultas, el OIJ explicó que no es posible revelar si los sujetos reseñados este viernes corresponden a los hombres que se observan en el video. No obstante, la institución solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a los hombres y así esclarecer los hechos.

Si usted tiene información relacionada con este caso, puede brindarla al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.