OIJ detiene en Sarapiquí a presunto de vendedor de droga que repartía pedidos en bicicleta

Agentes arrestaron a quien sería el principal vendedor de drogas en modalidad exprés. En acción, decomisaron marihuana, crack y cocaína

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron un allanamiento en Horquetas de Sarapiquí, donde detuvieron a un hombre sospechoso de vender droga en modalidad exprés y decomisaron diversas sustancias ilícitas.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron un allanamiento en Horquetas de Sarapiquí, donde detuvieron a un hombre sospechoso de vender droga en modalidad exprés y decomisaron diversas sustancias ilícitas. (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

