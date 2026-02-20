OIJ detiene en Sarapiquí a presunto de vendedor de droga que repartía pedidos en bicicleta

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron un allanamiento en Horquetas de Sarapiquí, donde detuvieron a un hombre sospechoso de vender droga en modalidad exprés y decomisaron diversas sustancias ilícitas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí detuvieron la mañana de este viernes a un hombre señalado como el principal vendedor de droga bajo la modalidad exprés en la comunidad de Horquetas, en el cantón de Sarapiquí, Heredia.

El operativo inició a las 6 a. m., luego de una investigación que se extendió por poco más de tres meses.

La captura se realizó en una vivienda en Horquetas, donde fue arrestado un sujeto de apellidos Chacón Santamaría.

De acuerdo con información preliminar, durante el allanamiento las autoridades decomisaron dosis de marihuana, crack y cocaína, presuntamente listas para su distribución.

Al cierre de esta edición, los agentes permanecían en el sitio realizando diligencias.

Según la investigación, el sospechoso utilizaba una bicicleta para desplazarse por distintas barriadas y realizar entregas de droga tras recibir pedidos por teléfono celular, lo que facilitaba una rápida distribución y dificultaba su detección.

En el operativo participaron además oficiales de la Fuerza Pública, incluyendo una unidad del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), así como personal de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.