OIJ detiene a sospechoso por venta de drogas tras allanamientos en Batán de Matina

Agentes del Organismo de Investigación Judicial ingresan a una vivienda durante los allanamientos realizados la madrugada de este martes en Batán de Matina, como parte de una investigación por venta y distribución de drogas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron varios allanamientos la madrugada de este martes en el cantón de Matina, provincia de Limón, como parte de una investigación por presunta venta y distribución de drogas.

Uno de los puntos intervenidos se localiza en la comunidad conocida como B-Line, en Batán de Matina, donde las autoridades ejecutaron diligencias judiciales para recopilar evidencia y ubicar a los sospechosos vinculados con la causa.

De acuerdo con la investigación preliminar, los sujetos también serían indagados por presuntamente generar temor en la comunidad, así como por su posible participación en robos y asaltos cometidos en el sector.

Durante el operativo, uno de los sospechosos intentó huir por la parte trasera de una de las viviendas allanadas; sin embargo, fue detenido debido a que agentes policiales mantenían custodia en la zona posterior del inmueble.

Las autoridades señalaron que, en el año anterior, dos viviendas ubicadas a corta distancia de las intervenidas este martes ya habían sido allanadas en una operación similar relacionada con delitos contra la salud pública.

En la operación participaron también oficiales de la Fuerza Pública, quienes brindaron apoyo en el aseguramiento del perímetro y en el desarrollo de las diligencias.

El caso continúa en investigación bajo la dirección del OIJ de Batán, mientras se definen eventuales detenciones y medidas judiciales contra los sospechosos.