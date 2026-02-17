Sucesos

OIJ detiene a sospechoso por venta de drogas tras allanamientos en Batán de Matina

Agentes realizaron varios allanamientos de madrugada como parte de investigación por presunta venta de drogas y otros delitos asociados

Por Reiner Montero y Juan Fernando Lara Salas
Agentes del Organismo de Investigación Judicial ingresan a una vivienda durante los allanamientos realizados la madrugada de este martes en Batán de Matina, como parte de una investigación por venta y distribución de drogas.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial ingresan a una vivienda durante los allanamientos realizados la madrugada de este martes en Batán de Matina, como parte de una investigación por venta y distribución de drogas. (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

