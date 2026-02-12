OIJ detiene a madre y sus dos hijos por presuntos bajonazos y ‘paseo millonario’ en Alajuela

Seis personas, entre ellos una madre y dos de sus hijos, habrían conformado una célula criminal para efectuar robos agravados en viviendas, bajonazos, asaltos en locales comerciales y hasta la privación de libertad de una persona para realizar un “paseo millonario” en Alajuela.

Este jueves, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la oficina regional de esa provincia, allanaron tres puntos en Cristo Rey; Desamparados y Pueblo Nuevo, todos en San José, para detener a los sospechosos.

Se trata de una mujer de apellido Guzmán, de 52 años, madre de dos de los otros detenidos, ambos de apellido Vargas, de 23 y 26 años. Además, fueron aprehendidos un hombre de apellido Pérez, de 20 años; otro de apellido Rodríguez, de 28 años; y uno más de apellido Cordero, de 34.

A estos sujetos se les vincula con cuatro eventos de bajonazos de vehículos por medio del uso de plataformas digitales de servicio. Dos hechos ocurrieron en enero del 2025, uno en diciembre de ese mismo año y el último en enero del 2026.

Además, se habrían organizado para asaltar una barbería y también habrían privado de libertad a un hombre en diciembre del año anterior. Sobre este último hecho, la Policía Judicial informó que los sospechosos ingresaron a la vivienda de la víctima, le sustrajeron sus pertenencias, lo golpearon y lo montaron en un vehículo que se detuvo en varios cajeros automáticos para que el hombre retirara dinero.

En total, las autoridades constataron que el perjuicio económico de ese robo fue de alrededor de ¢3 millones en efectivo, además de joyas que sustrajeron de la vivienda.

El caso comenzó a investigarse en enero del 2025, cuando agentes de la Policía Judicial recibieron información confidencial que apuntó, finalmente, a estas personas como los principales sospechosos.

Durante los operativos de este jueves, la Policía decomisó celulares, ropa que los sujetos habrían utilizado para cometer los hechos y también algunas dosis de marihuana.

El grupo quedó a la órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.