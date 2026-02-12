Sucesos

OIJ detiene a madre y sus dos hijos por presuntos bajonazos y ‘paseo millonario’ en Alajuela

Los sujetos también robaron en viviendas y locales comerciales. Un vecino de Alajuela fue víctima de un “paseo millonario”

Por Natalia Vargas
Seis personas fueron detenidas este jueves durante tres allanamientos.
Seis personas fueron detenidas este jueves durante tres allanamientos. (OIJ/Cortesía)







Natalia Vargas

