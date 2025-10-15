Sucesos

OIJ detiene a cinco sospechosos por presunto secuestro y tortura de hombre en Guácimo

Víctima sufrió quemaduras con cigarrillos en genitales, manos y pies en búnker situado en distrito de Duacarí

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Agentes judiciales de Guápiles inspeccionaron el búnker donde fue retenido un hombre entre dos y cuatro días en setiembre. Fotografía:
Agentes judiciales de Guápiles inspeccionaron el búnker donde fue retenido un hombre entre dos y cuatro días en setiembre. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







