OIJ detiene a cinco sospechosos por presunto secuestro y tortura de hombre en Guácimo

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles detuvieron este miércoles a cinco personas sospechosas de tentativa de homicidio por presuntamente secuestrar y torturar a un hombre en un búnker del distrito de Duacarí, en el cantón de Guácimo, provincia de Limón.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Rojas Zúñiga, alias “Chacho” de 25 añoss; Chacón Zúñiga, conocido como “Pastrana” o “Cangreja”; Quirós Estrada, alias “Chulo”; Brenes Fonseca, alias “Seco”; y Hurtado Álvarez, alias “Chito”.

En la misma diligencia también fueron arrestados una mujer de apellidos Mena Barrios y su hijo de 17 años, así como un hombre de apellido Varela de 21 años, vinculados a una causa paralela por infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de setiembre anterior, cuando la víctima fue retenida en un inmueble de Duacarí y sometida a torturas con quemaduras, aunque logró escapar con vida.

Secuestro y tortura en Duacarí

Sus captores retuvieron a la víctima, cuya identidad no fue revelada, para ocasionarle quemaduras en sus genitales, manos y las plantas de los pies infligidas con cigarrillos.

Hasta el momento, el móvil del ataque no ha sido esclarecido, pero las pesquisas preliminares apuntan a una disputa relacionada con la distribución de drogas en la zona.

Durante las diligencias realizadas, los agentes judiciales decomisaron diversos tipos de droga, armas de fuego y dinero en efectivo.

El OIJ indicó que los sospechosos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.