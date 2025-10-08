Secuestro en Limón: bajan a odontólogo de vehículo de lujo; aparece con múltiples golpes

Un odontólogo fue encontrado con vida tras un aparente secuestro exprés ocurrido la tarde de este martes en Río Banano, Limón, cerca de la Ruta 36, según fuentes policiales.

La víctima presentaba múltiples golpes al momento de ser localizada. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 4 de la tarde, cuando, en apariencia, fue interceptado por dos vehículos; incluso, se habrían escuchado disparos.

Unidades policiales se movilizaron rápidamente al sitio y localizaron el vehículo de lujo en el que viajaba el profesional. Hasta el cierre de esta nota, no se reportaban detenciones. La policía mantiene el resguardo de la escena. Se desconoce el móvil del caso.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.