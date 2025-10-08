Sucesos

Secuestro en Limón: bajan a odontólogo de vehículo de lujo; aparece con múltiples golpes

Policía resguarda la escena

Por Sebastián Sánchez
Un presunto secuestro exprés tuvo lugar la tarde de este martes en el sector de Río Banano, en cercanías de la Ruta 36, según reportaron vecinos del área. En apariencia la víctima se trata de un odontólogo que labora en la zona.
