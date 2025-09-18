Sucesos

OIJ detiene a mujer por presunta venta de drogas en Pococí

Mujer de 57 años fue detenida por presunta venta de ‘crack’ y marihuana bajo la modalidad de narcomenudeo

Por Juan Fernando Lara Salas y Riner Montero
Agentes del OIJ de Guácimo este jueves 18 de setiembre en la casa de la mujer vinculada al narcomenudeo en La Rita de Pococí. Fotografía:
Agentes del OIJ de Guácimo este jueves 18 de setiembre en la casa de la mujer vinculada al narcomenudeo en La Rita de Pococí. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







