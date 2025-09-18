OIJ detiene a mujer por presunta venta de drogas en Pococí

Agentes del OIJ de Guácimo este jueves 18 de setiembre en la casa de la mujer vinculada al narcomenudeo en La Rita de Pococí. Fotografía:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en Guácimo (Limón), realizaron esta mañana un allanamiento en el sector de La Colonia en La Rita de Pococí que permitió la detención de una mujer de 57 años, de apellido Lundi.

La detenida, de nacionalidad nicaragüense, es sospechosa de dedicarse a la venta de drogas en modalidad de narcomenudeo.

Además, se le imputará también infringir la Ley de Vida Silvestre porque en el allanamiento se encontraron dos pericos y una lora en la vivienda.

De acuerdo con la Policía Judicial, las investigaciones sobre el caso se iniciaron en agosto de este año, tras recibir varias informaciones confidenciales que señalaban que la mujer presuntamente se dedicaba a la venta de drogas desde su vivienda, principalmente crack y marihuana.

Las indagaciones también indican que la sospechosa habría utilizado a otros miembros de su familia para distribuir la droga en vías públicas, frente a la escuela de la comunidad de San Bosco y en La Colonia La Rita de Pococí.

Durante el allanamiento, los agentes recabaron evidencia importante para la investigación. La detenida será presentada ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.