OIJ allana lavacar y detiene a joven sospechoso de distribuir drogas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles (Limón) realizaron la mañana de este miércoles dos allanamientos en la comunidad de La Rita de Pococí, donde detuvieron a un menor de 16 años vinculado con la presunta venta de drogas.

El primer operativo se efectuó en un lavacar en calle La Sonia, donde fue capturado el menor sospechoso. En el sitio, los investigadores decomisaron evidencia clave para el caso, entre ella dosis de marihuana, crack y romanas digitales utilizadas para el empaque de droga.

Sin embargo, no localizaron a un hombre más a quien se pretendía detener, por lo cual se sigue en su búsqueda.

El segundo allanamiento se realizó 200 metros oeste del parque de La Rita, en la urbanización El Nido, dentro de una vivienda con varios aposentos. Allí fue arrestado un hombre, quien será presentado ante el Ministerio Público con el respectivo informe judicial.

En las diligencias, los agentes también decomisaron cámaras de vigilancia que se encontraban instaladas en el lavacar.

El OIJ confirmó que las investigaciones continúan con el fin de determinar el alcance de la estructura y el papel de cada uno de los detenidos.