Hombre capturado por abuso sexual convivía con menor que llevaba dos semanas desaparecida

Un hombre de apellido Ruiz, de 39 años, fue detenido este miércoles en vía pública, en Puriscal, pues tenía una orden de captura activa por presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Tras la intervención, las autoridades constataron que el sujeto convivía con otra menor, que llevaba dos semanas desaparecida. Los familiares de la joven fueron quienes interpusieron la denuncia por la desaparición en la Policía Judicial.

La aprehensión de Ruiz se concretó en un operativo coordinado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de Fuerza Pública. Ruiz fue llevado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Otro caso reciente

El 5 de marzo, un hombre de apellidos Leal Castillo, profesor en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuelita, fue arrestado por judiciales por un presunto caso de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, en apariencia, alumna de ese centro educativo.

La Unidad de Género de Hatillo confirmó que investiga al docente, de 65 años, dentro de la causa 25-000258-1884-PE. En ese mismo expediente también se indaga al director del colegio, de apellidos Solís Arce, de 48 años, por presunto incumplimiento de deberes. Solís también fue aprehendido.

Agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Judicial iniciaron la investigación contra estos dos hombres desde junio del 2025, luego de recibir denuncias anónimas que señalaban conductas impropias dentro de la institución.

Según la investigación, Leal habría mantenido conductas inapropiadas en el centro educativo y el director del colegio habría incurrido en presuntas omisiones, incumplimiento de deberes funcionales y eventuales negligencias en la adopción de medidas de protección.