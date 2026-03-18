Sucesos

Hombre capturado por abuso sexual convivía con menor que llevaba dos semanas desaparecida

El sospechoso, de 39 años, fue capturado en vía pública

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Por Natalia Vargas y Hillary Benavides Meléndez
OIJ captura a sospechoso de abuso sexual contra una menor de edad.
El sospechoso fue detenido en vía pública. (OIJ/OIJ)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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