OIJ detiene a dos funcionarios de escuela en Alajuelita por presunto abuso sexual contra menor

Los funcionarios fueron detenidos por presunto abuso sexual contra menores de edad.

Dos funcionarios de un centro educativo en el cantón de Alajuelita, en San José, fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presunto abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, así como de incumplimiento de deberes y negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de un hombre de apellido Leal, de 65 años, y otro identificado como Solís, de 48 años.

El operativo inició a las 8 a. m. de este jueves y estuvo a cargo de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Judicial. Fueron agentes de este departamento quienes iniciaron una investigación contra estos dos sujetos desde junio del 2025, luego de recibir denuncias anónimas que señalaban conductas impropias.

Según la investigación, uno de ellos habría mantenido conductas inapropiadas dentro del centro educativo y se le investiga por el delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor.

El reporte de la Policía Judicial señala que otro de ellos es investigado por presuntas omisiones, incumplimientos de deberes funcionales y eventuales negligencias en la adopción de medidas de protección.

Ante consultas de este medio, el departamento de prensa del OIJ indicó que el reporte emitido a ese departamento no indica cuál de los sujetos es indagado por presunto abuso y cuál de ellos por incumplimientos.

Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.