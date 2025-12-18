OIJ detiene a dos sospechosos por venta de droga durante allanamientos en San Carlos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron la mañana de este jueves tres allanamientos en San Carlos, que permitieron la detención de dos hombres, uno de 17 años y otro de 26 años de apellido Durán, como sospechosos del presunto delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos bajo la modalidad de venta de droga.

Las diligencias se realizaron en el sector de Tres Esquinas y otra en zona Fluca en San Carlos, como parte de una investigación que se mantiene en desarrollo.

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación inició en octubre de este año, luego de que las autoridades recibieran informaciones confidenciales que señalaban que ambos sospechosos presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes.

A partir de esas alertas, los agentes judiciales realizaron labores de seguimiento y análisis que permitieron determinar la supuesta actividad ilícita, lo que derivó en los allanamientos ejecutados este martes, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Durante las diligencias, además de las detenciones, los agentes lograron el decomiso de aparente droga, dinero en efectivo, dos armas de fuego y un teléfono celular, los cuales serán incorporados como evidencia en la causa.

Las autoridades indicaron que los agentes continúan con revisiones y diligencias dentro de las viviendas allanadas, por lo que no se descarta que surja información adicional en el transcurso de la mañana.

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.