Detienen a sospechoso de narcomenudeo en Ciudad Quesada e investigan uso de menor como mampara

Un hombre de 29 años fue detenido en San Carlos por presunta venta de droga.

Un hombre de apellido Jaime, de 29 años y nacionalidad venezolana, fue detenido la tarde de este miércoles como sospechoso de venta de drogas, durante un operativo policial realizado en vía pública, unos 200 metros al norte de la Catedral de Ciudad Quesada, en el cantón de San Carlos.

La detención se dio tras mes y medio de investigación, período en el cual las autoridades lograron documentar varias compras controladas que vincularían al sospechoso con la comercialización de crack, marihuana y cocaína.

De acuerdo con la información preliminar, el detenido sería parte de una familia de origen venezolano dedicada a la venta de droga; sin embargo, otros integrantes habrían salido del país hacia Estados Unidos, quedando él a cargo de la actividad ilícita en la zona.

Las autoridades también investigan el uso de su hija, una menor de 7 años, presuntamente utilizada como mampara para solicitar dinero y facilitar las ventas, incluso ingresando con ella a baños de locales comerciales, donde aparentemente ocultaba o extraía la droga.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) participó del allanamiento. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)

Tras el operativo, la menor quedó bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El sospechoso fue puesto a la orden de la Fiscalía para que se determine su situación jurídica.

En el operativo participaron agentes del OIJ, Fuerza Pública y Policía Municipal