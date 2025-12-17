Sucesos

Detienen a sospechoso de narcomenudeo en Ciudad Quesada e investigan uso de menor como mampara

La detención se dio tras mes y medio de investigación

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Un hombre de 29 años fue detenido en San Carlos por presunta venta de droga.
Un hombre de 29 años fue detenido en San Carlos por presunta venta de droga. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)







