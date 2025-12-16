Sucesos

Un año de prisión preventiva para ‘Shaggy’ y siete miembros de su banda; otros siete quedan en libertad con medidas

Banda fue desarticulada el pasado 25 de noviembre en un amplio operativo policial en la León XIII

Por Sebastián Sánchez
Allanamiento León Trece
Allanamientos ejecutados por el OIJ y otras autoridades en la León XIII, el pasado 25 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

