Un año de prisión preventiva para ‘Shaggy’ y siete miembros de su banda; otros siete quedan en libertad con medidas

Allanamientos ejecutados por el OIJ y otras autoridades en la León XIII, el pasado 25 de noviembre.

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un año de prisión preventiva contra Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias “Shaggy”, y otros siete hombres, integrantes de una banda desarticulada el pasado 25 de noviembre que operaba en la ciudadela León XIII, en Tibás.

Quesada es señalado como líder de la organización y uno de los delincuentes más buscados por el OIJ durante los últimos tres años. La misma medida cautelar se impuso contra siete hombres: Monge Estrada, Umaña Calderón, Ávila Brenes, Cambronero Brenes, Hernández Aguilar, Salazar Díaz y Araya Soto.

La medida impuesta inició el pasado 25 de noviembre, día de las detenciones, y concluye el 25 de noviembre del 2026.

A otros siete hombres se les impusieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Las restricciones regirán por un año, aunque el Poder Judicial no detalló en qué consisten.

Según el informe preliminar de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO), la organización está relacionada con al menos cuatro homicidios en los que figura como sospechosa, además de dos más en los que sus integrantes habrían sido víctimas en el marco de disputas por el control territorial para la venta de drogas.

Las autoridades también los vinculan con robos agravados y con la desaparición de una mujer en Cinco Esquinas de Tibás, ocurrida en diciembre de 2022. Esa causa continúa en investigación.

Ahora, el Poder Judicial detalló que la causa contra los imputados es: venta y almacenamiento de drogas, legitimación de capitales, robo agravado, homicidio, uso de insignias policiales y asociación ilícita en perjuicio la salud pública y otros.

La intervención, del pasado 25 de noviembre, incluyó 31 allanamientos simultáneos, de los cuales 14 se ejecutaron en la ciudadela León XIII, en Tibás, considerada la base de operaciones del grupo. Al menos 500 efectivos participaron en las diligencias, entre OIJ, Fiscalía y Fuerza Pública.

Durante los allanamientos, se decomisaron armas de fuego como AR-15, pistolas y munición para arma de fuego.

Caso ‘Los Leones’

La investigación del caso Los Leones, como lo denominó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), comenzó en 2021, luego de la captura en 2020 del líder conocido como alias “Manzanita”, lo que generó disputas internas y un reacomodo dentro de la estructura criminal, tomado por Shaggy.

Banda estaría relacionada con múltiples delitos en diferentes comunidades del país. (UEA/Cortesía)

Ese cambio de liderazgo abrió nuevas líneas de investigación que desembocaron en los allanamientos realizados el mes pasado.

Según las autoridades, el grupo habría legitimado capitales mediante minisúper, ventas de lotería, una empresa de fumigación y la compra y venta de vehículos de alta gama.

El OIJ señaló que el objetivo del caso es desmantelar por completo una estructura señalada de generar violencia y lavado de dinero en diferentes comunidades del país.