OIJ detiene a cinco sujetos por cobro de ‘tributos’ y amenazas armadas en Batán

Agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán detuvieron este martes a cinco hombres sospechosos de integrar un grupo extorsivo dedicado al cobro de “tributos” mediante amenazas y el uso de armas de fuego en comunidades del cantón de Matina, en Limón.
Las detenciones se produjeron tras cinco allanamientos ejecutados desde las 4 a. m. en los sectores de Cuba Creek, Carrandí y otras zonas de Batán, como parte de una investigación por los delitos de extorsión, amenazas agravadas, accionamiento de arma de fuego y agresión, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.
De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a los detenidos se les vincula con al menos tres hechos ocurridos en diciembre del 2025, en los cuales presuntamente exigían pagos millonarios a vecinos y comerciantes a cambio de no atentar contra sus vidas o propiedades.
El primer caso se registró el 12 de diciembre, cuando dos sujetos, aparentemente armados y a bordo de una motocicleta, habrían llegado a una vivienda en Cuba Creek para exigirle al ofendido el pago de un “tributo” por ¢3 millones.
Tras negarse, la víctima habría recibido reiteradas amenazas por llamadas y mensajes de texto.
Un segundo episodio ocurrió el 18 de diciembre, cuando los sospechosos abordaron al hermano del ofendido en un local comercial y, presuntamente, le exigieron ¢1 millón.
Aunque este indicó que no era el propietario del negocio, horas después los mismos sujetos habrían regresado a la zona y realizado varias detonaciones con arma de fuego, según la investigación.
El tercer hecho se reportó el 19 de diciembre, cuando los ahora detenidos habrían efectuado múltiples disparos con armas tipo pistola y de grueso calibre en el sector de Cuba Creek, como parte de las amenazas vinculadas al cobro extorsivo.
Durante los allanamientos, los agentes decomisaron aparente droga tipo marihuana, cocaína y crack, así como tres armas de fuego, las cuales figuran como evidencia clave dentro del expediente.
El OIJ reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión o cobro de “tributos” en la sede judicial más cercana o a través de la línea confidencial 800-8000-645.