OIJ detiene a cinco sujetos por cobro de ‘tributos’ y amenazas armadas en Batán

Agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán detuvieron este martes a cinco hombres sospechosos de integrar un grupo extorsivo dedicado al cobro de “tributos” mediante amenazas y el uso de armas de fuego en comunidades del cantón de Matina, en Limón.

Las detenciones se produjeron tras cinco allanamientos ejecutados desde las 4 a. m. en los sectores de Cuba Creek, Carrandí y otras zonas de Batán, como parte de una investigación por los delitos de extorsión, amenazas agravadas, accionamiento de arma de fuego y agresión, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a los detenidos se les vincula con al menos tres hechos ocurridos en diciembre del 2025, en los cuales presuntamente exigían pagos millonarios a vecinos y comerciantes a cambio de no atentar contra sus vidas o propiedades.

El primer caso se registró el 12 de diciembre, cuando dos sujetos, aparentemente armados y a bordo de una motocicleta, habrían llegado a una vivienda en Cuba Creek para exigirle al ofendido el pago de un “tributo” por ¢3 millones.

Tras negarse, la víctima habría recibido reiteradas amenazas por llamadas y mensajes de texto.

Un segundo episodio ocurrió el 18 de diciembre, cuando los sospechosos abordaron al hermano del ofendido en un local comercial y, presuntamente, le exigieron ¢1 millón.

Aunque este indicó que no era el propietario del negocio, horas después los mismos sujetos habrían regresado a la zona y realizado varias detonaciones con arma de fuego, según la investigación.

Agentes del OIJ realizaron cinco allanamientos en sectores de Bataán y Cuba Creek, donde detuvieron a cinco sospechosos por presunto cobro de “tributos” y amenazas armadas. (OIJ/Cortesía)

El tercer hecho se reportó el 19 de diciembre, cuando los ahora detenidos habrían efectuado múltiples disparos con armas tipo pistola y de grueso calibre en el sector de Cuba Creek, como parte de las amenazas vinculadas al cobro extorsivo.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron aparente droga tipo marihuana, cocaína y crack, así como tres armas de fuego, las cuales figuran como evidencia clave dentro del expediente.

El OIJ reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión o cobro de “tributos” en la sede judicial más cercana o a través de la línea confidencial 800-8000-645.