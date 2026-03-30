Sucesos

OIJ confirma causa de fallecimiento de Randall Gamboa, el costarricense deportado por EE. UU.

Informe fue remitido a Fiscalía de Pérez Zeledón.

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Por Christian Montero
Randall Gamboa se fue a vivir a Estados Unidos y regresó en estado vegetal
Randall Gamboa se fue a vivir a Estados Unidos y regresó en estado vegetal (Tomadas de Facebook/Tomadas de Facebook)







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Randall Gamboa EsquivelTico deportado Estados Unidos
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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