OIJ busca a sospechosos de sicariato en Pérez Zeledón

Agentes judiciales desarrollan cuatro allanamientos en Pérez Zeledón para detener a sospechosos de sicariato. Fotografía con fines de ilustración.

En cuatro allanamientos simultáneos el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón busca a sospechosos de sicariato, por hechos ocurridos entre enero y mayo de este año.

Las acciones iniciaron desde las cuatro de la madrugada de este miércoles, tres de ellas se ejecutan en comunidades cercanas al centro de ese cantón; una cuarta intervención se desarrolla en playa Matapalo en donde agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), hicieron una incursión por la fuerza.

Uno de los casos que motiva las intervenciones judiciales de esta mañana ocurrió el 8 de mayo en el distrito dec, cerca de la pista de motocross las Lagunas, donde fue asesinado un hombre de 49 años, identificado como Minor Arce Chaves.

Según el reporte policial el ofendido estaba en el corredor de su casa en compañía de su familia cuando dos motociclistas llegaron al sitio y le dispararon en múltiples ocasiones; Arce Chaves falleció en el sitio.

Un vídeo difundido por la Policía Judicial recientemente, muestra a los sospechosos de participar en este y otros cinco casos de asesinatos; a los sujetos también los vinculan con una tentativa de homicidio.

De acuerdo con la investigación, estos hechos estarían vinculados con disputas por plazas para la venta de drogas.

Agentes judiciales de Osa también participan en los allanamientos como parte de una investigación por homicidio.