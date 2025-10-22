Sucesos

OIJ busca a sospechosos de sicariato en Pérez Zeledón

A imputados los vinculan con cinco casos ocuridos en los primeros meses del año

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Allanamiento Heredia Súper Chino
Agentes judiciales desarrollan cuatro allanamientos en Pérez Zeledón para detener a sospechosos de sicariato. Fotografía con fines de ilustración. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
sicariatooijPérez Zeledón
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.