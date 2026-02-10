Sucesos

OIJ analizará armamento decomisado a sospechoso de ejecutar a opositor nicaragüense Roberto Samcam

El sujeto podría estar vinculado con otros homicidios

Por Natalia Vargas
El disidente y militar Roberto Samcam fue asesinado este jueves en su casa en el condominio Naples, en Moravia.
El disidente y militar Roberto Samcam fue asesinado este jueves en su casa en el condominio Naples, en Moravia. (Foto: José Cordero/Foto: José Cordero)







