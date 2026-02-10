OIJ analizará armamento decomisado a sospechoso de ejecutar a opositor nicaragüense Roberto Samcam

El disidente y militar Roberto Samcam fue asesinado este jueves en su casa en el condominio Naples, en Moravia.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó que se analizarán dos armas decomisadas a un sujeto de apellidos Carvajal Fernández, presunto sicario del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, quien se encontraba en fuga y tenía orden de captura.

Soto aseguró que se realizarán comparaciones balísticas para determinar si estas armas estarían relacionadas con el homicidio del exmilitar, ocurrido el 19 de junio de 2025 en su propia vivienda, en Moravia.

Por el momento, aclaró el jerarca policial, las diferencias en los calibres hacen pensar que podrían no haber sido accionadas en ese homicidio; sin embargo, no se descarta que este hombre y otras cuatro personas detenidas en setiembre del 2025, estén involucradas en otros crímenes de este tipo.

Tanto las armas como las municiones serán sometidas a análisis para determinar si es posible vincularlas con otros asesinatos registrados en el país.

Por el momento, la Policía Judicial tiene claridad sobre los hechos que ocurrieron esa mañana de junio en la casa del nicaragüense; no obstante, no ha sido posible para las autoridades costarricenses establecer quién fue la persona que ordenó la muerte de Samcam.

Este era el último sujeto objetivo de las autoridades. En setiembre de 2025, las autoridades ya habían detenido a tres hombres y una mujer como presuntos implicados. Entre ellos figura Chaves Medina, de 35 años, capturado en Cañas, Guanacaste, así como Chacón Guillén, de 30 años, y Orozco González, de 33 años, arrestados durante allanamientos en León XIII, Tibás.