OIJ detiene a siete personas sospechosas de múltiples estafas con viajes

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desarrollan, la mañana de este miércoles, nueve allanamientos durante los cuales fueron detenidas siete personas sospechosas de cometer estafas con falsos clubes de viajes.

Las personas detenidas serán trasladas a la Fiscalía, donde se les tomará la declaración indagatoria y se valorará la solicitud de medidas cautelares. Por ahora no se cuenta con los apellidos de los sospechosos.

Las pesquisas a cargo de la sección de Fraudes iniciaron a las 6 a. m. en diferentes zonas de San José como Escazú, Sabana, Moravia, Pavas, Coronado, Mata Redonda, Uruca y Tibás.

El presunto grupo delictivo está vinculado a 65 causas judiciales, con al menos 110 personas afectadas.

Otros allanamientos se desarrollan en San Joaquín de Flores, en Heredia, y San Carlos, en Alajuela.

En las intervenciones participan agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) e investigadores de otras secciones.

Según el OIJ, este grupo criminal, conformado presuntamente por siete hombres y dos mujeres, habría operado bajo la fachada de falsas agencias de viajes y clubes vacacionales.

En apariencia, los imputados contactaban a las víctimas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, ofreciéndoles supuestos certificados de regalo o premios de hospedaje en hoteles.

Posteriormente, las víctimas eran citadas en restaurantes o locales comerciales, donde les presentaban una supuesta plataforma de viajes con grandes beneficios a un costo muy bajo.

Mediante engaños, les hacían creer que el pago con tarjeta de crédito era una “garantía” o que se realizaría en cuotas; sin embargo, en realidad, efectuaban un único y elevado cobro.

De seguido, en apariencia, los sospechosos incumplían las promesas, no entregaban los accesos a las plataformas y cortaban toda comunicación con las víctimas.

Agentes del OIJ ingresaron, la mañana de este miércoles, a varias casas en diversos puntos de San José, para desmantelar a banda que supuestamente estafaba con clubes de viajes. Foto: (Christian Montero/Cortesía)

Tras varias diligencias de investigación, los agentes de la Sección Especializada contra Estafas y Fraudes Registrales, corroboraron que presuntamente este grupo criminal operaba bajo un patrón consistente, adaptando diversos nombres comerciales y locales físicos con el fin de engañar a las víctimas.

Durante el registro de los inmuebles, se pretende decomisar evidencia de relevancia para la investigación.

En Escazú, la Policía Judicial está allanando la vivienda del supuesto cabecilla de cometer las estafas.