OIJ allana tres casas en Sarapiquí y detiene a adulto mayor ligado a venta de drogas

Agentes del OIJ realizan allanamientos en Horquetas de Sarapiquí como parte de una investigación por narcomenudeo liderado, según las autoridades, por un adulto mayor de 69 años. Fotografía:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con sede en Puerto Viejo de Sarapiquí realizaron este miércoles tres allanamientos en Horquetas, como parte de una investigación por presunta venta de estupefacientes liderada por un adulto mayor de 69 años quien fue detenido.

El operativo comenzó a las 6 a. m. y estuvo a cargo de la Oficina de Drogas del OIJ.

La intervención incluyó el apoyo de perros entrenados de la unidad canina para la detección de sustancias ilícitas.

De acuerdo con información preliminar, el sospechoso habría sido víctima de un atentado meses atrás, en el marco de una disputa con otro grupo dedicado al narcomenudeo que intenta controlar varios caseríos del cantón.

Según la línea de investigación en curso, el hombre ya había descontado prisión por delitos relacionados con drogas y otros ilícitos.

Además del adulto mayor, las autoridades detuvieron a otras dos personas con antecedentes policiales.