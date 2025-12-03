Sucesos

OIJ allana tres casas en Sarapiquí y detiene a adulto mayor ligado a venta de drogas

Adulto mayor de 69 años es sospechoso de liderar una red de venta de drogas, otras dos personas también fueron detenidas en diligencias

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Agentes del OIJ realizan allanamientos en Horquetas de Sarapiquí como parte de una investigación por narcomenudeo liderado, según las autoridades, por un adulto mayor de 69 años. Fotografía:
Agentes del OIJ realizan allanamientos en Horquetas de Sarapiquí como parte de una investigación por narcomenudeo liderado, según las autoridades, por un adulto mayor de 69 años. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJ SarapiquíAllanamientos HorquetasAdulto mayor detenido drogas
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.