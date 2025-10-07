Capturados dos sospechosos de vender ‘crack’ en Purral

Los detenidos este martes en Purral son un hombre de apellido Hernández, de 40 años (izquierda) y un menor de 17 años. Fotografía:

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos personas durante un operativo realizado la mañana de este martes en La Lupita, en Purral de Goicoechea.

El despliegue policial comenzó a las 6 a. m. e incluyó el allanamiento de dos viviendas, como parte de una investigación por presunta infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad narcomenudeo de crack.

El crack o cocaína de piedra es una forma de droga altamente adictiva y poderosa, derivada de la cocaína en polvo. Se le conoce como una de las drogas más peligrosas por su rápida acción, su alto potencial adictivo y el acelerado deterioro físico y mental de quienes la consumen.

Los detenidos son un hombre de apellido Hernández, de 40 años, y un menor de 17 años, ambos señalados como sospechosos de distribuir sustancias ilícitas en la zona.

Según informó el OIJ, la investigación se inició en febrero de este año, luego de que los agentes recibieran información confidencial que apuntaba a que ambos individuos se dedicaban a la venta de sustancias en el barrio La Lupita.

Tras varios meses de vigilancia e investigación, los agentes judiciales lograron identificar a los presuntos implicados y solicitar las órdenes de allanamiento al Ministerio Público.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron droga tipo crack, además de tres armas de fuego y municiones. Todo el material quedó bajo custodia del OIJ para los análisis correspondientes.

Los dos sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que determinará en las próximas horas su situación jurídica.