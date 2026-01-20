Sucesos

OIJ allana seis estructuras en Pejibaye por caso del doble homicidio de hermanos enterrados en fosa

Agentes inspeccionan propiedad en Plaza Vieja, en Pejibaye de Jiménez, como parte del caso por asesinato de hermanos enterrados cerca de río

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ de Turrialba inspeccionan una de las estructuras allanadas en una propiedad de Plaza Vieja, en Pejibaye de Jiménez, como parte de la investigación por el doble homicidio de dos hermanos.
Agentes del OIJ de Turrialba inspeccionan una de las estructuras allanadas en una propiedad de Plaza Vieja, en Pejibaye de Jiménez, como parte de la investigación por el doble homicidio de dos hermanos. (Keyna Calderón/Cortesía)







