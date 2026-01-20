OIJ allana seis estructuras en Pejibaye por caso del doble homicidio de hermanos enterrados en fosa

Agentes del OIJ de Turrialba inspeccionan una de las estructuras allanadas en una propiedad de Plaza Vieja, en Pejibaye de Jiménez, como parte de la investigación por el doble homicidio de dos hermanos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba ejecutaron desde las 6 a. m. de este martes un allanamiento a gran escala en el sector de Plaza Vieja, en Pejibaye de Jiménez (Cartago), como parte de la investigación por el doble homicidio de dos hermanos, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados a la orilla del río Pejibaye.

La diligencia se realiza en una propiedad privada que alberga seis estructuras, entre ellas una vivienda principal y varias edificaciones tipo cabaña, las cuales están siendo revisadas minuciosamente por los agentes judiciales en busca de evidencia relacionada con el caso.

Según confirmó el OIJ, el allanamiento forma parte del seguimiento a la investigación por el asesinato de Ana Ruth Retana Moya, de 23 años, y su hermano Johan Andrés Retana Moya, de 28, vecinos de Tucurrique, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde finales de diciembre anterior.

Ana Ruth fue vista por última vez el 26 de diciembre, mientras que Johan Andrés desapareció el 28 de ese mismo mes. Ambos fueron reportados como desaparecidos por sus familiares, lo que dio inicio a una intensa búsqueda.

Los cuerpos de los hermanos fueron ubicados el 6 de enero enterrados en fosas clandestinas dentro de una finca en el cantón de Jiménez, Cartago, cerca del cauce del río Pejibaye.

El hallazgo fue confirmado entonces por el director interino del OIJ, Michael Soto, quien indicó que los restos correspondían preliminarmente a una mujer de 23 años y un hombre de 28 años.

“De acuerdo con el análisis de la escena, están siendo identificados preliminarmente como dos hermanos. De momento, no tenemos claro cuál es el móvil del doble homicidio”, señaló Soto tras el hallazgo ese 6 de enero.

Por ahora, las autoridades no reportan personas detenidas en relación con este caso.

Tampoco se ha detallado cómo los investigadores lograron ubicar la propiedad allanada este martes, ni si existieron denuncias anónimas o información confidencial que permitiera dar con el sitio.