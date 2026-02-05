Sucesos

Oficial de Fuerza Pública muere tras chocar contra poste de alumbrado en Sixaola

Víctima de 60 años, falleció la madrugada de este jueves y acumulaba 27 años de servicio en Fuerza Pública

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
El vehículo en el que viajaba el oficial Ronald Jiménez González quedó completamente destruido tras impactar contra un poste de alumbrado eléctrico en Sixaola, Talamanca, durante la madrugada de este jueves.
El vehículo en el que viajaba el oficial Ronald Jiménez González quedó completamente destruido tras impactar contra un poste de alumbrado eléctrico en Sixaola, Talamanca, durante la madrugada de este jueves. (Reiner /Cortesía)







