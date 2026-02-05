Oficial de Fuerza Pública muere tras chocar contra poste de alumbrado en Sixaola

El vehículo en el que viajaba el oficial Ronald Jiménez González quedó completamente destruido tras impactar contra un poste de alumbrado eléctrico en Sixaola, Talamanca, durante la madrugada de este jueves.

Un oficial de la Fuerza Pública, identificado como Ronald Jiménez González, de 60 años, falleció la madrugada de este jueves luego de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la vía y chocara contra un poste de alumbrado eléctrico en Sixaola, cantón de Talamanca, en Limón.

La emergencia fue reportada a la 1:11 a. m., según informó la Cruz Roja Costarricense. Al lugar se desplazó una unidad básica, cuyo personal confirmó que el conductor se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía local, Jiménez —quien estaba destacado actualmente en la delegación policial de Sixaola y acumulaba 27 años y medio de servicio— viajaba solo cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de acero, ubicado fuera de la calzada y perteneciente al tendido de alta tensión.

Las autoridades indicaron que el oficial salió expulsado del automotor tras el impacto, lo que le provocó lesiones severas que le causaron la muerte en el sitio.

De manera preliminar, se presume que la alta velocidad pudo haber sido un factor determinante en el accidente.

Tras la colisión, el vehículo quedó completamente destruido en uno de sus costados y en la parte frontal.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.