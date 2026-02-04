Colisión entre tres vehículos e incendio en charral colapsa la ruta 1

Una colisión entre tres vehículos livianos provocó un fuerte congestionamiento vial la mañana de este miércoles sobre la autopista General Cañas, en ruta 1. El accidente dejó como saldo tres personas heridas, y solo una requirió atención hospitalaria.

Según el reporte de las autoridades, el percance ocurrió a las 7:34 a. m., 300 metros después del Conservatorio Castella, en el sector de Ulloa, Heredia, en el sentido San José - Alajuela. Aunque inicialmente se alertó sobre la posible presencia de víctimas prensadas, la versión fue descartada por los cuerpos de socorro al llegar al sitio.

Colisión triple en ruta 1

La Cruz Roja Costarricense atendió a tres pacientes en el lugar. Tras la valoración, únicamente una persona fue trasladada en condición estable a un centro médico.

Para atender el incidente, la institución desplegó unidades de soporte avanzado, rescate y primera intervención. Además, el Cuerpo de Bomberos también se hizo presente.

Incendio en charral

Paralelamente al accidente, el Cuerpo de Bomberos confirmó que hay un incendio en un charral en las inmediaciones del Colegio Castella, lo cual está provocando baja visibilidad sobre la autopista General Cañas.

Si usted debe transitar por esta vía, se recomienda tomar las precauciones del caso, ya que los usuarios de la ruta reportan un colapso vehicular en la zona.