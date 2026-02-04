Accidentes

Colisión entre tres vehículos e incendio en charral colapsa la ruta 1

Un choque entre tres vehículos en la General Cañas, cerca del Conservatorio Castella, dejó un traslado al centro médico y un fuerte colapso vial hacia Alajuela este miércoles. Cerca del lugar se reporta un incendio en un charral.

Por Yucsiany Salazar
Cruz Roja y Bomberos se hicieron presentes para atender la colisión triple.
Cruz Roja y Bomberos se hicieron presentes para atender la colisión triple. (Cruz Roja/Cruz Roja)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

