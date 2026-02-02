Conductor se fuga tras atropellar a hombre en Jacó

Un hombre de 41 años, identificado con el apellido Miranda, falleció la madrugada de este lunes 2 de febrero tras ser atropellado en Jacó, Garabito (Puntarenas).

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 3:17 a. m. y envió una unidad básica. A la llegada de los paramédicos, el paciente fue ubicado en la vía pública sin signos vitales, con lesiones por aplastamiento en la cabeza.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 3 a. m., cuando, al parecer, Miranda se encontraba en la vía pública y por razones que aún se investigan cayó a la calle.

En ese momento, aparentemente, pasaba un vehículo que lo atropelló. El conductor del automotor se dio a la fuga.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente e identificar al responsable.