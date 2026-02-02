Sucesos

Conductor se fuga tras atropellar a hombre en Jacó

Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 3:17 a. m. que confirmó muerte de peatón de 41 años

Por Juan Fernando Lara Salas
Cruz Roja confirmó deceso esta madrugada en Jacó (imagen con fines ilustrativos).







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

