‘Hasta aquí me la prestó Dios’: dice mujer salvada segundos antes de que bus arrasara parada

Alejandra Mora estuvo a centímetros de ser arrasada por el bus que se accidentó en la autopista Florencio del Castillo.

Alejandra Mora Ureña, quien estuvo a segundos de ser arrasada por el bus de Lumaca que se accidentó el miércoles en la autopista Florencio del Castillo y que cobró la vida de un hombre, asegura que volvió a nacer ese día.

La mujer, quien labora desde hace seis años como secretaria de la Unidad de Planificación Institucional, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, esperaba a una compañera que usualmente la lleva al trabajo en Sabana Sur.

Mora, madre de un joven de 18 años y una muchacha de 21, cuenta que por lo general su esposo la deja en la parada para que su amiga la recoja entre las 5:55 y las 6 a.m., justo en el lapso donde ocurrió el violento accidente. “O sea, que si hubiéramos llegado a la hora normal, nos hubiera tocado”, reflexiona la mujer, vecina de la urbanización Los Sauces, en San Vicente de La Unión.

Ese miércoles, su esposo le avisó que tenía una reunión temprano en la oficina. “Vamos a salir antes”, le dijo, así que la dejó faltando un cuarto para las seis en la parada cerca del cruce de Tinoco.

“En lo que él me deja, yo me dirijo directamente a la parada, me siento y empiezo a acomodar mis cosas. Siempre manejo dos pares de zapatos porque me gusta andar un zapatito bajo y luego llego a la oficina y me pongo mis zapatos altos, entonces yo estaba acomodando zapatos”, relató.

Mora notó que había un hombre a su lado con el celular. “Me da miedo porque piensa una que nos asalten”, dijo. En ese momento, le dio por limpiar sus lentes.

Esa persona a la que se refiere la mujer, es Henry Castillo, quien gracias a que segundos antes vio que se aproximaba la unidad de transporte público, pudo reaccionar y así salvar a Alejandra y a otro usuario que estaba en la parada.

De pronto, él gritó: “Corran, porque ese carro nos va a matar”. Mora no imaginó que atrás venía el bus pegado. “Me levanté y dejé mis cosas ahí tiradas, entonces el cuerpo como que se levantó y nada más sentí al muchacho encima mío donde me empujó”, narró.

Mientras caía, sintió cómo llovían los vidrios y las latas de la parada como granizo, “el estruendo era horrible”, recuerda al tiempo que sintió que ese iba a ser su último día. “Puse mi cuerpo tan duro porque, según yo, mi cuerpo iba a soportar el impacto y dije ‘hasta aquí me la presto Dios’, fue lo único que me pasó por la mente”.

Cuando dejó de escuchar el ruido, volteó a ver y le agradeció a Dios. “Si yo me hubiera devuelto por mis cosas, el carro o el bus me hubieran llevado”, dijo. Luego entró en estado de pánico y comenzó a llorar.

El hombre fue quien literalmente la sacó de la zona de impacto. “Yo me levanté de la parada y según yo empecé a correr, pero él me dijo ayer: ‘usted se levantó y vi que venía atrás mío, pero luego vi que se quedó estática...’”, recordó Mora, quien considera al hombre su héroe.

La vecina de La Unión dice que le quedó un dolor en la espalda y el pecho, quizá por la caída o por el susto, o por ambas cosas.

Este no es el primer accidente grave que enfrenta Alejandra, pues hace 18 años, cuando tenía seis meses de embarazo, el carro en el que viajaba con un excompañero de trabajo, se estrelló frente a la sede del Colegio de Veterinarios, en la Cuesta del Fierro, en Ochomogo, Cartago.

El accidente del miércoles ocurrió poco después de las 6 a. m. cuando un autobús de la empresa Lumaca que cubría la ruta Cartago-San José se quedó sin frenos y embistió varios vehículos. El bus chocó contra una grúa, varios carros y destruyó completamente la parada donde estaba Alejandra.

Un hombre de apellido León, de 60 años, falleció en el sitio, mientras que 38 personas que iban dentro del autobús fueron atendidas por socorristas de la Cruz Roja, todas en condición estable.