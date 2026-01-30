Sucesos

‘Hasta aquí me la prestó Dios’: dice mujer salvada segundos antes de que bus arrasara parada

Hecho ocurrió el miércoles en autopista Florencio del Castillo.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
La mujer auxiliada por otro usuario de la parada, quedó en la cuneta a pocos metros de donde impactó el bus.
Alejandra Mora estuvo a centímetros de ser arrasada por el bus que se accidentó en la autopista Florencio del Castillo. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente bus Lumacabus Lumaca accidente Cartago
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.