‘Nos van a matar’: gritó hombre antes de que bus sin frenos arrasara parada en Cartago

Henry Castillo estaba en la parada que destruyó un bus involucrado en el accidente ocurrido en la autopista Florencio del Castillo.

Henry Castillo, un vecino del residencial la Carpintera, en Cartago, esperaba el bus para ir a su trabajo en Santa Ana cuando vio que una unidad de Auto Transportes Lumaca bajaba a toda prisa en sentido Ochomogo hacia Tres Ríos.

Tuvo menos de cinco segundos para reaccionar ante una muerte inminente, ya que era una de las tres personas que esperaban por el servicio de transporte en la parada cerca del Cruce de Tinoco.

El hombre, de 49 años, quien hace labores de mantenimiento en una vivienda, recuerda que apenas tuvo tiempo de alertar a una mujer y un hombre que estaban cerca de él. “Corran porque nos van a matar”, gritó, justo antes de que el vehículo de transporte público pasara como un bólido.

“Estaba en el espaldón de la parada cuando vi que venía el autobús como a unos 100 metros golpeando todo lo que se ponía al frente, como en la película Máxima Velocidad, pero diez veces peor, donde el autobús se lleva todos los carros, así venía el bus exactamente”, relató Castillo.

Cuando vio que la unidad se les venía encima, salió corriendo hacia la parada. “Les dije: ‘nos van a matar, corran porque nos va a matar’, entonces agarré a la señora y la tiré hacia la cuneta, en eso pasó el autobús, fue cuestión de tres segundos y nos hubiera matado”, detalló.

El bus continuó su trayectoria descontrolada hasta detenerse unos 800 metros más adelante. “El bus no golpeó más carros porque se fue como por la orilla, pero cuando pasó por la parada llevaba un carro blanco dando vueltas”, agregó el testigo.

El otro hombre que esperaba en el lugar logró salir corriendo y se subió por la plataforma del puente peatonal para ponerse a salvo.

Castillo explicó que la persona fallecida venía en un camión en el mismo sentido Cartago-San José cuando el autobús lo alcanzó. “Lo golpeó con mucha velocidad y lo hizo dar vueltas, ese camión fue uno de los primeros, lo golpeó como unos 100 metros antes de la parada”, indicó.

Pidió ayuda

Una vez que el bus se detuvo, Castillo se dirigió hacia la zona del accidente para socorrer al conductor del carro blanco que había quedado atrapado. “Le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba prensado, le dije que se esperara, en eso venía una ambulancia, me atravesé en la calle y la paré de una, pero me dijeron que ya venían otras ambulancias”, recordó.

El conductor logró salir por sus propios medios del vehículo. “Estaba golpeado y todo, pero sí pudo salir”, afirmó Castillo.

El accidente ocurrió pasadas las 6:00 a.m. de este miércoles en la autopista Florencio del Castillo y dejó un fallecido. Los socorristas de la Cruz Roja atendieron a 38 personas que se encontraban dentro de la unidad de la empresa Lumaca, todas en condición estable.

La parada donde Henry esperaba el bus quedó completamente destruida por el impacto.

Se investiga si una falla en el sistema de frenos habría provocado la tragedia.