‘Nos van a matar’: gritó hombre antes de que bus sin frenos arrasara parada en Cartago

Accidente cobró la vida de una persona.

Por Christian Montero
Henry Castillo estaba en la parada que destruyó un bus involucrado en el accidente ocurrido en la autopista Florencio del Castillo.
Henry Castillo estaba en la parada que destruyó un bus involucrado en el accidente ocurrido en la autopista Florencio del Castillo. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







Christian Montero

