Choque en Cartago: bus de Lumaca sin frenos chocó cinco vehículos, hombre murió al ser expulsado de camión

Unidad sin frenos, confirmó conductor, provocó una cadena de colisiones sobre la autopista Florencio del Castillo. Así ocurrió la tragedia

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
El autobús de Lumaca terminó detenido tras impactar una barrera tipo “jersey” bajo el puente de la entrada a Tres Ríos, luego de recorrer unos 500 metros desde el primer choque, según Tránsito.
El autobús de Lumaca terminó detenido tras impactar una barrera tipo “jersey” bajo el puente de la entrada a Tres Ríos, luego de recorrer unos 500 metros desde el primer choque, según Tránsito. (Keyna Calderón/Cortesía)







