Choque en Cartago: bus de Lumaca sin frenos chocó cinco vehículos, hombre murió al ser expulsado de camión

El autobús de Lumaca terminó detenido tras impactar una barrera tipo “jersey” bajo el puente de la entrada a Tres Ríos, luego de recorrer unos 500 metros desde el primer choque, según Tránsito.

El choque en Cartago este miércoles ocurrió debido a que un autobús de la empresa Auto Transportes Lumaca, con 38 pasajeros a bordo, se quedó sin frenos en el sector de Ochomogo, en la autopista Florencio del Castillo, lo que desencadenó una colisión múltiple que dejó un fallecido y heridos. Esta fue la dinámica de lo ocurrido:

Según relató Gerald Aguilar, jefe de la Policía de Tránsito en Cartago, el conductor del autobús indicó a esa autoridad que el vehículo se quedó sin frenos y, a partir de ese momento, colisionó contra cinco vehículos antes de detenerse.

Producto del impacto, un camión se salió a la vía, explicó el vocero.

Accidente en Ochomogo

En el cajón del camión viajaba una persona, quien salió despedida tras el embiste del autobús.

De acuerdo con Tránsito, el hombre expulsado cayó sobre la carretera y fue entonces cuando fue atropellado por otro vehículo. La víctima, un hombre de 45 años, quedó tendida en vía pública.

Tras ese primer incidente, el autobús continuó su trayectoria sin control y hasta que chocó contra una parada de buses, la cual quedó semidestruida.

En ese punto se reportaron 13 personas heridas, de acuerdo con el informe brindado por Aguilar.

Posteriormente, a unos 500 metros del punto del primer impacto, el autobús golpeó una barrera divisoria tipo jersey, debajo del puente de la entrada a Tres Ríos. Fue en ese sitio donde el autobús de Lumaca finalmente se detuvo.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar con exactitud la dinámica del accidente, así como la condición de las personas lesionadas.

La colisión múltiple ocurrió en la autopista Florencio del Castillo, en el sector de Ochomogo, y dejó una parada de buses semidestruida tras el impacto del autobús. (Cortesía/Fotografía:)

Consultas a la empresa

La Nación envió consultas al gerente de Auto Transportes Lumaca S. A., Manuel Leitón Fernández, para conocer la posición oficial de la empresa sobre lo ocurrido y confirmar si el autobús involucrado presentó una falla en los frenos, como indicaron Tránsito y el propio conductor en declaraciones a las autoridades.

Además, se consultó información específica del autobús involucrado, incluyendo número de unidad, placa, antigüedad y kilometraje.

Entre las preguntas enviadas también se incluyó cuándo fue la última revisión técnica interna y qué incluyó, cuándo se realizó el último mantenimiento del sistema de frenos y quién lo efectuó, así como si existían reportes previos de fallas mecánicas o de frenado.

Al momento de esta publicación, se estaba a la espera de una respuesta.