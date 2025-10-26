Nuevo temblor de 4,7 se sintió este sábado en zona sur de Costa Rica

Un nuevo temblor se percibió la tarde de este sábado en la zona sur de Costa Rica.
De acuerdo con el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori), el movimiento se presentó a las 5:45 p.m. y tuvo su epicentro 3,5 km al noroeste de Santo Domingo de Coto Brus, en Puntarenas.
La magnitud fue de 4,7 y se originó a una profundidad de 30,51 km.
En redes sociales del Ovsicori, usuarios dijeron haber sentido el sismo en comunidades como Río Claro de Golfito, Pérez Zeledón, el Caribe sur, Sabalito y con menor intensidad en algunas zonas del Valle Central, como Curridabat, Santa Bárbara de Heredia y Coronado.
Este es el tercer sismo con magnitud considerable que se registra esta semana. Los dos anteriores tuvieron epicentros en Quepos y Osa.