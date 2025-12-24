Sucesos

Nuevo operativo en María Reina concluye con decomiso de 2.388 dosis de droga

Esta comunidad, situada en Hatillo, abastece de droga al resto de la capital e incluso a otras zonas del país

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Múltiples Allanamiento María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán
El 4 de diciembre se llevó a cabo otro megaoperativo policial en María Reina, en Hatillo, en el denominado "mall de las drogas". Foto: (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
drogaMaría ReinaHatillo
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.