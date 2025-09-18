Sucesos

Nuevo homicidio en Quepos: hombre fue asesinado de múltiples disparos

De junio a la fecha han ocurrido dos homicidios triples, entre los hechos violentos que afectan al cantón

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Un hombre cuya identidad aún se desconoce, fue asesinado de al menos cinco de disparos. El hecho ocurrió en Damas de Quepos.
Un hombre cuya identidad aún se desconoce, fue asesinado de al menos cinco de disparos. El hecho ocurrió en Damas de Quepos. (Foto: cortesía Diario N/Foto: cortesía Diario Noticias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioQueposdisparos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.