Nuevo homicidio en Quepos: hombre fue asesinado de múltiples disparos

Un hombre cuya identidad aún se desconoce, fue asesinado de al menos cinco de disparos. El hecho ocurrió en Damas de Quepos.

Un hombre fue asesinado la noche de este miércoles en el cantón de Quepos, en Puntarenas.

El hecho fue atendido por la Policía en un sitio conocido como Parcela de Damas. Según reportes preliminares, la víctima es un sujeto conocido con el alias de Jefrón.

Al parecer, el hombre recibió al menos cinco impactos de bala. El paradero de los agresores se desconoce. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.

Este cantón del pacífico central ha experimentado en los últimos meses un repunte en la violencia ya que, el 14 de junio, ocurrió un triple homicidio en perjuicio de tres hombres. Luego, el 25 de agosto, ocurrió otro triple asesinato en el que una de las víctimas fue una adolescente de 16 años.

El 28 de ese mismo mes, ocurrió un doble homicidio en el que murió una joven madre de 28 años como víctima colateral.

Según datos de la Policía Judicial, hasta este miércoles se registran 615 homicidios a nivel nacional. Hace un año, se registraban 634 casos. Con el hecho de este miércoles, la provincia de Puntarenas es la tercera más violenta con 91 asesinatos.

Las dos zonas más violentas del país son San José, con 206 homicidios, y Limón, con 126.