OIJ identifica víctimas de triple homicidio en Quepos

Dos cuerpos fueron hallados sin vida dentro de una vivienda en llamas. Otro hombre con impactos de bala se ubicó en las cercanías del inmueble

Por Natalia Vargas

El Organismo de Investigación Judical (OIJ) identificó a las tres víctimas de un violento ataque armado e incendio la noche de este lunes 25 de agosto en playa El Cocal, en Quepos, Puntarenas.








