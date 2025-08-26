OIJ identifica víctimas de triple homicidio en Quepos

El Organismo de Investigación Judical (OIJ) identificó a las tres víctimas de un violento ataque armado e incendio la noche de este lunes 25 de agosto en playa El Cocal, en Quepos, Puntarenas.

Se trata de un hombre de apellido Bonilla, de 53 años y otro de apellido Zúñiga, de 32. Además, falleció una mujer de 16 años, cuya identidad se resguarda por ser menor de edad.

Otra persona resultó herida de bala y permanece internada en el Hospital Max Terán Valls.

La alerta de la emergencia ingresó a las 10:36 p. m. del lunes. Inicialmente se reportó como un incendio, por lo que el Cuerpo de Bomberos atendió el incidente. A su arribo, reportaron que las llamas consumieron por completo una estructura de 100 metros cuadrados.

Aunque los bomberos lograron controlar el avance de las llamas, en compañía de socorristas de la Cruz Roja Costarricense hallaron dentro de la vivienda dos cuerpos calcinados: uno de ellos correspondía a la menor de edad y el otro a un hombre adulto. Por el momento se desconoce si este último era Zúñiga o Bonilla.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Judicial, a unos 100 metros de la casa, se encontró otro cuerpo sin vida. En apariencia, la víctima habría intentado huir de sus agresores, pero fue alcanzado y ultimado con un arma de fuego.

En el mismo operativo, la Cruz Roja atendió un cuarto afectado, un hombre que presentaba una herida de bala en la espalda, quien fue trasladado en condición crítica a un centro médico en las cercanías.

La escena quedó bajo custodia del OIJ, para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos, así como la identidad de los perpetradores.