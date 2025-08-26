Asesinato en Quepos: ataque armado, tres muertos, un incendio y una menor entre las víctimas

Una menor de 16 años y dos hombres perdieron la vida la noche de este lunes 25 de agosto en un violento ataque registrado en playa El Cocal, Quepos (Puntarenas). Otra persona resultó gravemente herida de bala y permanece internada en el Hospital Max Terán Valls.

La emergencia primero se reportó como un incendio a las 10:36 p.m. del lunes que atendió el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en Barrio El Cocal.

Se trató de una estructura de 100 metros cuadrados, la cual presentaba fuego en su totalidad, con posibilidad de propagación a las viviendas aledañas. El trabajo del personal de bomberos permitió controlar el avance de las llamas.

Sin embargo, los bomberos registraron un macabro hallazgo confirmado del mismo modo por Cruz Roja.

Al ingresar al inmueble, la Cruz Roja halló los cuerpos calcinados de dos personas: la adolescente y un hombre aun sin identificar. Ambos presentaban además heridas de arma de fuego.

Según las primeras pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a unos 100 metros de la casa incendiada, se encontró el cuerpo sin vida de una tercera persona, un hombre de apellidos Piñar Cubillo, de 35 años, quien presentaba al menos cuatro impactos de bala.

Conforme las primeras hipótesis, esta persona habría intentado huir de sus agresores, pero fue alcanzado y ultimado con un arma de fuego.

En el mismo operativo, la Cruz Roja atendió a un cuarto afectado, un hombre que presentaba una herida de bala en la espalda. Debido a la gravedad, fue trasladado en condición crítica al centro médico local.

La escena quedó bajo custodia del OIJ, que mantiene abiertas varias hipótesis sobre lo ocurrido y trabaja en la identificación de las víctimas y los responsables de este ataque múltiple.