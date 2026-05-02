Sucesos

Niño de tres años gravemente herido en el cráneo tras recibir disparo en Pavas

El menor fue trasladado de emergencia desde Pavas hasta el Hospital Nacional de Niños.

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Por Libia Solano Meza
Simulacro Hospital de Niños
Hospital Nacional de Niños atiende a menor herido en incidente armado en Pavas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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