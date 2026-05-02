Niño de tres años gravemente herido en el cráneo tras recibir disparo en Pavas

Hospital Nacional de Niños atiende a menor herido en incidente armado en Pavas.

Un niño de 3 años fue ingresado de emergencia al Hospital Nacional de Niños luego de sufrir una herida por arma de fuego la tarde de este viernes en el sector de Pavas, San José.

Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños (HNN) le confirmó a La Nación el estado de salud en que se encuentra el menor.

“Se recibe un paciente de 3 años con herida por arma fuego en cráneo, su condición es grave", detalló Jiménez.

Hasta el momento lo que se conoce es que el menor fue trasladado por personas particulares hasta la Estación de Bomberos de Pavas, cerca de las 5:00 p. m.

Tras la valoración inicial, los cuerpos de emergencia procedieron a su traslado inmediato al hospital pediátrico para recibir atención especializada.

Menores baleados en el país

Otro niño de cuatro años resultó herido por un arma de fuego la tarde del domingo 26 de abril en Nacascolo, Liberia, Guanacaste.

Actualmente, el menor permanece estable, aunque en condición delicada, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional de Niños (HNN).

Jiménez indicó que el menor ingresó ese día al hospital alrededor de las 11:00 p. m., procedente de Liberia.

Ambos casos se mantienen en investigación.