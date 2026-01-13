Sucesos

Niño de 11 años sufre severas heridas tras ser atropellado por vehículo mientras iba en bicicleta en Santo Domingo

Menor fue llevado en condición crítica al Hospital de Niños

Por Juan Fernando Lara Salas
El menor fue atendido por unidades de soporte básico y de vida antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Niños tras el accidente ocurrido en Santo Domingo de Heredia.
El menor fue atendido por unidades de soporte básico antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Niños tras el accidente ocurrido en Santo Domingo de Heredia. (Chat /Cortesía)







