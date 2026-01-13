Niño de 11 años sufre severas heridas tras ser atropellado por vehículo mientras iba en bicicleta en Santo Domingo

El menor fue atendido por unidades de soporte básico antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Niños tras el accidente ocurrido en Santo Domingo de Heredia.

Un menor de aproximadamente 11 años resultó gravemente herido la noche del lunes tras la colisión entre su bicicleta y un vehículo liviano en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El incidente fue reportado a las 9:21 p. m. Según testigos, el vehículo liviano circulaba a alta velocidad.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el niño presentaba lesiones de extrema gravedad, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital Nacional de Niños.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de una unidad de soporte básico y una unidad de soporte de vida de Cruz Roja Costarricense, que brindaron asistencia inmediata en el sitio antes del traslado al centro médico.

Por el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni el estado del conductor del vehículo involucrado.