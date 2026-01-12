OIJ detiene a sospechoso por muerte de mujer en choque en Aserrí

Accidente ocurrió la tarde del domingo en Aserrí, donde agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios para la investigación (imagen de carácter ilustrativo). Foto:

Una mujer de 41 años, de apellido Madrigal, falleció la tarde de este domingo, tras un accidente de tránsito en Aserrí, al sur de San José, según informó este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el reporte preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 5:30 p. m., cuando la ahora fallecida viajaba como acompañante en una motocicleta.

Por razones que aún se investigan, la motocicleta fue impactada por otro vehículo, lo que provocó que la mujer muriera en el sitio del accidente.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios para determinar las circunstancias exactas del hecho. El caso permanece bajo investigación.

De momento, las autoridades confirmaron la detención de una persona, de apellido Bermúdez, quien figura como sospechosa de participar en el accidente. Su situación jurídica será definida por el Ministerio Público en las próximas horas.