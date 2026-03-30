Sucesos

Nicaragua descubre tonelada de cocaína en camión que logró salir de Costa Rica. Provenía de bodega ubicada en la GAM

El automotor traía un cargamento de papel

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Por Sebastián Sánchez
Incautación se dio en la frontera norte con Nicaragua, en Peñas Blancas. (Imagen con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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