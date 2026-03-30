Nicaragua descubre tonelada de cocaína en camión que logró salir de Costa Rica. Provenía de bodega ubicada en la GAM

Incautación se dio en la frontera norte con Nicaragua, en Peñas Blancas. (Imagen con fines ilustrativos).

Nicaragua incautó más de una tonelada de cocaína en la frontera de Peñas Blancas al detener un camión proveniente de Costa Rica, según informó el medio local El Confidencial.

Según ese diario, las autoridades nicaragüenses decomisaron 1.312 kilos de cocaína ocultos en bobinas de papel kraft dentro de un camión de carga pesada. El vehículo era conducido por un guatemalteco de apellidos Ríos Trujillo, de 47 años, quien ingresó a Nicaragua procedente de Costa Rica y tenía como destino final Guatemala.

La información fue confirmada por la Policía Nacional de Nicaragua en una conferencia de prensa.

En sus declaraciones a la Policía nicaragüense, el conductor guatemalteco aseguró que fue contratado por un sujeto de apellidos Sáenz García para trasladar herramientas desde México hacia Costa Rica por un pago de $1.800, dice la publicación de El Confidencial.

La ruta

El detenido aseguró que el 22 de marzo salió de México al volante del mismo camión, transportando herramientas propiedad de una empresa, las cuales fueron entregadas en San José, Costa Rica.

Luego, el 26 de marzo, en una bodega situada en Calle Blancos, Goicoechea, le cargaron 20 bobinas de papel kraft que debía trasladar hasta la provincia guatemalteca de Sacatepéquez, específicamente al municipio de Santa Lucía Milpas Altas, a una bodega perteneciente a un sujeto identificado únicamente como “Luis”.

Según su declaración, el sábado 28 de marzo, se dirigió a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, donde el cargamento fue sometido a un escaneo que no detectó anomalías.

No obstante, luego las autoridades nicaragüenses detectaron la mercancía ilegal.

La droga, el camión de carga y el conductor quedaron a las órdenes de las autoridades para el correspondiente proceso judicial, según informó el medio citado.

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.