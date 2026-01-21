‘Negrito’, el perro que fue arrastrado desde una moto, se recupera junto a 260 animales

Negrito fue atado a un mecate y arrastrado desde una motocicleta en Sarapiquí.

“Negrito”, nombraron en el centro de bienestar animal Gotitas de Esperanza, en Sarapiquí de Heredia, al perrito que fue atado y arrastrado por varios metros desde una motocicleta en el distrito de Horquetas, en ese mismo cantón.

Luisa Tatiana Mora Delgado, conocida en la zona como Katy, es la directora y fundadora del centro en el que se recupera Negrito, junto a 200 perritos y 60 gatitos que también necesitan ayuda.

Mora explicó que recibió la alerta el lunes 19 de enero y acudió al sitio para evaluar el estado del perrito. “Estaba muy lastimado, tenía las almohadillas de las patitas despedazadas, la parte del frente de sus patitas tenía unos huecos con tendones expuestos. Ese mismo día lo llevamos a la veterinaria”, contó.

En la veterinaria, dice, le sanaron sus heridas y le realizaron exámenes de sangre, que dieron positivo para ehrlichiosis. Negrito ahora está bajo tratamiento, con protectores gástricos, hepáticos, antibióticos y lavados en sus heridas.

Un motociclista arrastró a un perro atado a su vehículo en Horquetas de Sarapiquí. (Reiner Montero/Suministrada)

La rescatista explicó que, una vez que se aseguró de que la vida de Negrito no estaba en peligro, acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer la denuncia, que culminó con la captura de un hombre de apellido Garita, de 75 años, quien figura como sospechoso del delito de crueldad contra los animales.

Agentes de la Policía Judicial de Sarapiquí detuvieron al hombre a las 4:50 p. m. del martes en vía pública, en el sector de Cuatro Esquinas de Horquetas.

La directora del centro de rescate describió la situación del cantón como “muy difícil”. “La gente tiene muy mala educación con respecto al tema de hacerse responsable de animales de compañía”, lamentó.

Aseguró que en Gotitas de Esperanza se recuperan perritos que han sido agredidos con machetes, amputados y que, hace tan solo cuatro meses, una perrita de raza Bull Terrier habría violada por un hombre en las cercanías. Ella se recupera para entrar en adopción.

El mismo camino seguirá Negrito. Una vez que sus heridas sanen y la denuncia en contra de Garita avance, estará disponible para quien desee brindarle un hogar. Mora indicó que si alguna persona está interesada en ayudar, puede ponerse en contacto con ella al número 6142-1355.

El caso

El incidente trascendió la mañana del martes, cuando vecinos de Horquetas difundieron un video en el que se ve a al menos dos personas increpando al conductor de la motocicleta, luego de que este accedió a detenerse.

El hombre, vestido con botas de hule, pantalonera azul y una suéter negra, conducía su vehículo negro con rojo y tenía al animal atado al cuello con un mecate que amarró a la parte trasera de la moto.

“¿Qué le pasa? (...) ¡Yo gritándole hace rato, mae. Vea, mae, lo lleva cortado. ¿Por qué no lo suelta? ¡Lo está matando usted!”, le gritó una mujer una vez que el sujeto se detuvo.

Perro es arrastrado por una moto

Aunque en el video no se evidencia el momento exacto en el que el hombre arrastra al perrito, si se ve al animal evidentemente exhausto, con sus cuatro patas ensangrentadas

Al tiempo que le reclamaba al conductor, la mujer desataba el mecate para liberar al animal, mientras el hombre le cuestionaba si entonces ella le llevaría el perro al dueño. “Llévelo usted, usted que va para allá“, se escucha que le dice a la mujer.