OIJ recibe denuncia contra hombre que arrastró a un perro desde una motocicleta

Un motociclista arrastró a un perro atado a su vehículo en Horquetas de Sarapiquí.

El Organismo de Investigación Judicial confirmó que recibió una denuncia contra un hombre que arrastró por varios metros a un perro, atado a su motocicleta, en Horquetas de Sarapiquí.

La Policía Judicial indicó, además, que el animal recibió atención médica y que el caso permanece en investigación.

El incidente trascendió la mañana de este martes, cuando vecinos de Horquetas difundieron un video en el que se ve a al menos dos personas increpando al conductor de la motocicleta, luego de que este accedió a detenerse.

El perpetrador, vestido con botas de hule, pantalonera azul y una suéter negra, conducía su vehículo negro con rojo y tenía al animal atado al cuello con un mecate que amarró a la parte trasera de la moto.

“¿Qué le pasa? (...) ¡Yo gritándole hace rato, mae. Vea, mae, lo lleva cortado. ¿Por qué no lo suelta? ¡Lo está matando usted!”, le gritó una mujer una vez que el sujeto se detuvo. Aunque en el video no se evidencia el momento exacto en el que el hombre arrastra al perrito, si se ve al animal evidentemente exhausto, con sus cuatro patas ensangrentadas.

Al tiempo que le reclamaba al conductor, la mujer desataba el mecate para liberar al animal, mientras el hombre le cuestionaba si entonces ella le llevaría el perro al dueño. “Llévelo usted, usted que va para allá“, se escucha que le dice a la mujer.

La Ley de Bienestar de los Animales en Costa Rica establece sanciones a quienes agredan, abandonen o mantengan en condiciones inadecuadas a los animales domésticos o de cualquier otra especie. El numeral tres sanciona con veinte a cincuenta días multa a quien cause lesiones injustificadas a un animal doméstico o domesticado.