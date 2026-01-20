Vecinos increpan a motociclista que arrastraba a un perro atado a su motocicleta en Sarapiquí

Vecinos de Horquetas de Sarapiquí denunciaron, a través de un video, que un hombre arrastró por varios metros a un perro atado a una motocicleta, sobre una carretera de asfalto.
Molestos con la situación, al menos dos personas siguieron al conductor de la moto hasta que este se detuvo y, posteriormente, lo increparon. El perpetrador, aún sin identificar, conducía una motocicleta de color rojo con negro y vestía botas de hule, pantalonera azul y una suéter negra.
“¿Qué le pasa? (...) ¡Yo gritándole hace rato, mae. Vea, mae, lo lleva cortado. ¿Por qué no lo suelta? ¡Lo está matando usted!”, le gritó una mujer. Aunque en el video no se evidencia el momento exacto en el que el hombre arrastra al perrito, si se ve al animal evidentemente exhausto, con sus cuatro patas ensangrentadas.
Al tiempo que le reclamaba al conductor, la mujer desataba el mecate para liberar al animal, mientras el hombre le cuestionaba si entonces ella le llevaría el perro al dueño. “Llévelo usted, usted que va para allá“, se escucha que le dice a la mujer.
El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmó a este medio que no le corresponde atender el caso porque se trata de una situación de crueldad animal y es competencia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Este medio consultó al OIJ si se interpuso una denuncia formal ante la Policía Judicial; sin embargo, no hubo respuesta al cierre de esta nota.